Penes de fins a 7 anys per a quatre mossos per detenció il·legal i lesions a un jove

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a penes de fins a set anys de presó per delictes de lesions, detenció il·legal, falsedat documental i contra la integritat moral quatre mossos d'esquadra per la detenció violenta d'un jove xilè que es va saltar el confinament el novembre del 2020, que després van justificar amb un atestat fals.

La sentència, consultada aquest dilluns per Europa Press, condemna dos dels policies a set anys de presó, el tercer a un any per delicte contra la integritat moral i el quart a una multa de 1.080 euros per falsedat documental en l'atestat, i hauran d'indemnitzar el jove amb 14.000 euros per danys i seqüeles.

El tribunal ha constatat que el que estava "més alterat" era el cap, que va agafar el jove pel coll, el va colpejar contra la paret i el va llançar enmig de la calçada aixecant-lo de les cames.