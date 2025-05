Penes de fins a 13 anys pels 7 acusats de matar a un jove davant d'una discoteca a Barcelona

Un d'ells està condemnat a 8 anys per "atenuant molt qualificada de reparació del dany"

BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha imposat penes de fins a 13 anys de presó pels set acusats de matar a un jove davant de la discoteca Brisas en l'avinguda del Paral·lel de Barcelona a l'octubre de 2022, segons una interlocutòria consultada per Europa Press.

Concretament, sis dels set estan condemnats a 13 anys de presó per un delicte consumat d'homicidi, i als set se'ls prohibeix l'acostament a menys d'1.000 metres al germà de la víctima, així com una mesura de seguretat de llibertat vigilada per 5 anys a complir després de la finalització de la pena de presó.

D'altra banda, el magistrat ha condemnat a cinc anys al setè acusat, ja que s'ha considerat la circumstància "atenuant molt qualificada de reparació del dany"; a més, cap d'ells podrà comunicar-se amb el germà de la víctima --per cap mitjà-- en els 6 anys posteriors al compliment de la pena de presó imposada.

Per a un dels acusats, l'atenuant s'ha tingut en compte ja que la seva família va abonar 50.000 euros a la família de la víctima tres dies abans de la celebració del judici, com a "reparació parcial del dolor infligit".

A més, els acusats hauran d'assumir el pagament d'una setena part dels costs processals.

PROVES

El judici es va celebrar amb jurat popular el passat mes d'abril, i va declarar culpable a tots ells d'un delicte d'homicidi amb abús de superioritat, per unanimitat per a cinc d'ells i per majoria per als dos restants.

El jutge ha considerat que l'atac conjunt va consistir en, primer, empènyer a la víctima fins a fer-li perdre l'equilibri i caure al terra i, a continuació, colpejar-lo amb peus i mans en diverses parts del seu cos i assestar-li "diverses ganivetades" al tórax amb armes blanques i altres objectes tallants.

Això li va causar ferides en òrgans interns com el cor i els pulmons, que van provocar que la víctima es dessagnés en pocs minuts i morís, per la qual cosa serveis d'emergències van certificar la seva defunció en arribar al lloc.

A més, considera provat que en l'agressió conjunta els acusats es van aprofitar de que el grup agressor del que formaven part va conformar una superioritat numèrica que va provocar que la víctima "amb prou feines pogués defensar-se" de l'atac conjunt en grup.