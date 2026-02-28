Penes (Coacb) lamenta que "no hi ha la potestat o les ganes" de regular el comerç electrònic

Augura que el seu sector tindrà difícil mantenir l'"extraordinària" bonança dels últims anys
BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (Coacb), Ricard Penas, ha lamentat que "no hi ha la potestat o les ganes" de regular el comerç electrònic per part de les administracions a Espanya, en una entrevista a Europa Press.
Penas ha dit que és un tema que afecta directament el sector dels agents comercials, i que s'ha treballat i s'han presentat estudis i reflexions "però no s'ha tirat endavant cap projecte".
Ho considera "una situació injusta que està beneficiant només una part" de les empreses de comerç, i injusta amb el petit comerç, que no pot competir, i també amb els intermediaris, que perden les comissions perquè el comerç electrònic se salta la cadena de valor.
"Hi ha pràctiques de competència deslleial flagrants", segons el president de l'entitat, i ha posat com a exemple que la mateixa empresa pot tenir clients en línia i clients de botiga amb marges diferents.
Ha admès que "és molt difícil posar traves al comerç internacional", i ha explicat que agents de diferents països estan treballant per presentar un posicionament comú i intentar regular el comerç electrònic a Europa.
Segons el president del Coacb, "més del 60% dels agents comercials han tingut dificultats provocades pel comerç electrònic".
PREVISIONS PER AL 2026
Penas ha dit que el sector no té la percepció que el 2026 pugui ser un bon any: "La bonança dels últims anys ha estat extraordinària i serà difícil de mantenir".
Ha afirmat que els professionals del sector estan sent conservadors i estan buscant eines i maneres de funcionar per fer front a les incerteses presents al mercat.
BARCELONA
Sobre la relació amb l'Ajuntament de Barcelona després del canvi d'alcalde, lamenta que continua havent-hi els mateixos desacords: "Creiem que aquest govern ha estat molt de continuïtat amb els que ens va portar l'anterior alcaldessa", i ha afegit que no es dona el gir que el sector preveia.
Per a Penas, el Consistori hauria de replantejar algunes polítiques i no treballar a curt termini: "S'ha de mirar de manera més llarga i transversal, i pensar en tots i en els que venen".
CENTENARI DEL COACB
Penas ha subratllat que l'entitat que presideix compleix el seu centenari el 2026, "un motiu d'orgull, de satisfacció i de fer-ho valer".
"100 anys de professió significa que les coses s'han fet bé i que s'ha creat una estructura estable que ha donat molta força als professionals autònoms que tenim col·legiats", ha celebrat.
El Col·legi organitzarà una "gran festa" per donar a conèixer el col·lectiu i explicar que són garants de la professió i el seu paper en l'economia.