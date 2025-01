Peña (PSOE) qualifica Feijóo com "el mudito" en política econòmica: "El PP desitja que als espanyols els vagi malament"

BURGOS 5 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha qualificat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com "el mudito" referent a política econòmica perquè ha mostrat un silenci absolut en qüestions econòmiques, incapaç de formular preguntes al Congrés ni aportar propostes concretes.

"La pregunta és la següent: per què el PP no vol parlar d'economia, de l'economia diària, de la que afecta també la butxaca dels espanyols? Doncs evidentment perquè no els convé. Perquè lluny d'aquest auguri, o gairebé millor aquest desig, que pretenia Feijóo que l'economia espanyola llanguís, tot el contrari", ha indicat Peña en unes declaracions als mitjans aquest diumenge a Burgos.

En aquest sentit, ha indicat que "Espanya no es mereix l'oposició que pateix, amb un PP que desitja que als espanyols els vagi malament". "Espanya necessita una oposició que s'alegri dels seus èxits, no que els lamenti perquè posa en evidència la seva incompetència", ha subratllat.

La socialista ha assenyalat que Feijóo "no només erra" en els pronòstics generals i en el que tinguin a veure amb l'economia sinó també "ens els seus propis".

"Encara podem recordar com en els seus inicis va dir que vindria per buscar pactes d'Estat, per allunyar-se de Vox i per baixar la polarització en aquest país. Doncs bé, pels seus fets els coneixereu, com diu bé el refranyer castellà i és evident ho vivim, també en una ciutat aquí com Burgos", ha apuntat Peña sobre el líder popular.

Peña ha dirigit la seva intervenció a enumerar els indicadors econòmics que certifiquen el bon creixement d'Espanya i ha destacat que "enfront del silenci del PP", el Govern "parla amb dades". Així, ha indicat que Espanya lidera el creixement econòmic de l'Eurozona i crea ocupació i, a més, ha citat l'article de The Economist en el qual qualificava l'economia espanyola com "la que millor ha funcionat el 2024".

"Per avaluar això s'han pres diferents indicadors relacionats amb el PIB, amb la inflació, amb les dades d'ocupació, amb les finances públiques. Doncs bé, Espanya amb un 3% de creixement de PIB, amb les dades de desocupació més baixes dels últims anys i amb una balança fiscal sanejada, millora aquest rànquing, lidera aquest rànquing per sobre de països com França, Anglaterra, Alemanya o els Estats Units.

Amb tot això sembla clar i amb tot el respecte em permetran que puguem avui qualificar al senyor Feijóo com 'el mudito' en el que té a veure amb la política econòmica", ha dit Peña.

La portaveu socialista ha remarcat que Espanya funciona també "a ple rendiment" també en l'àmbit legislatiu: "Hem acabat l'any amb 25 lleis aprovades, amb el Butlletí Oficial de l'Estat a ple rendiment. 25 lleis aprovades que ni tan sols poden dir les comunitats autònomes on el Partit Popular governa amb majoria absoluta".

"Comencem un any amb moltes ganes i amb més força que mai", segons Peña, que ha assegurat que el Govern central està centrat "en el que és urgent i important" i que "continuarà conquistant drets, ampliant la xarxa de solidaritat, ampliant beques, ajuts al transport, ajuts a la dependència".