Pellicer (CUP) veu "pràcticament impossible" acordar amb el Govern els pressupostos del 2024

BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha defensat aquest dimecres que veu "pràcticament impossible" acordar els pressupostos de la Generalitat del 2024, després que el Govern ha arribat a un pacte amb el PSC-Units que encarrila l'aprovació dels comptes d'aquest any.

"Aquest acord ens posa molt difícil, per no dir pràcticament impossible, entrar en una equació d'aprovació dels pressupostos", ha remarcat Pellicer en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en què ha assegurat que aquest pacte trenca amb el marc que estaven intentant crear amb el Govern.

A parer seu, "respon més a una necessitat de mantenir-se en el poder mútuament que de fer les polítiques que necessita el país" i ha considerat que els republicans no s'atreveixen a mostrar el seu desacord davant els socialistes sobre el complex turístic del Hard Rock.

En aquest sentit, ha acusat ERC de menjar-se "tots els gripaus que planteja la patronal de la mà del PSC" i ha lamentat la triangulació de suports entre els dos partits que, segons ell, hi ha al Govern central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.

"La llicència al Hard Rock es va donar de manera irregular per l'exconseller de Junts Damià Calvet i, per tant, és un tràmit administratiu que es podria revocar", ha afegit Pellicer, que dimarts va instar els comuns a crear un dic de contenció contra macroprojectes com aquest, l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat i el Quart Cinturó.

REFUNDACIÓ DE LA CUP

Pellicer també s'ha referit a un procés de refundació de la CUP, ja que cal tancar una etapa i "obrir un nou cicle a 5, 10 o 15 anys vista" per reprendre una posició de força.

"El procés ha acabat i toca obrir un nou cicle de mobilitzacions", ha avisat Pellicer, que també ha explicat que treballen per deixar d'interpel·lar només una minoria.