Pellicer (CUP) veu la dimissió de Trapero com una "victòria de país" i demana un gir a Interior

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Assegura que era una aposta personal d'Illa i que és un "fracàs absolut"
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha qualificat de "victòria de país" la dimissió del fins ara director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i ha advertit la consellera d'Interior, Núria Parlon, que haurà de dimitir si no hi ha un gir immediat de les seves polítiques.
"La feina que s'ha fet amb vostè i amb Trapero al capdavant del departament d'Interior ha estat vulnerar de manera sistemàtica els drets de la mobilització popular, cosir a multes pagesos, professors i activistes, infiltrar-se en protestes docents", ha dit en una roda de premsa al Parlament aquest dimecres, adreçant-se a Parlon.
Segons Pellicer, s'ha donat "barra lliure a la impunitat" i ha assegurat que la dimissió de Trapero ve motivada pel que considera vulneracions sistemàtiques del dret a l'organització i la mobilització.
També ha assenyalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en assegurar que Trapero era una aposta política personal del president i que la seva dimissió constata un "fracàs absolut en tots els sentits".
"Quin paperot del president Illa i del Govern que havien de ser els grans gestors de l'estabilitat", ha expressat.
A més, ha criticat que a Trapero "no se'l destitueix, dimiteix", després del curs passat en el qual, sosté, es van produir actuacions policials en les mobilitzacions a favor de Palestina i infiltracions en assemblees docents, per la qual cosa "hauria d'haver estat destituït".
RELLEU A INTERIOR
Preguntat pel nou director general dels Mossos, Ferran López, ha assenyalat que no els genera confiança que s'hagi posat al capdavant qui va fer la "transició" durant l'aplicació de l'article 155 el 2017.
"Esperem que tan aviat com sigui possible es pugui explicar i pugui explicar quines seran les seves línies al capdavant. Això sí, d'entrada no té la confiança de la CUP", ha dit.