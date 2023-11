Pellicer (CUP) veu "clarobscurs" en l'amnistia i proposa crear un observatori per aplicar-la

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha afirmat aquest dimecres que veu "clarobscurs" en la llei d'amnistia acordada per Junts i ERC amb el PSOE per investir el president del Govern central, Pedro Sánchez, i ha proposat crear un observatori per aplicar-la.

En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 ha explicat que l'objectiu de l'observatori és "intentar que aquesta llei d'amnistia beneficiï el màxim de persones represaliades", que es pugui fiscalitzar aquelles que en quedin fora i que es pugui controlar el Parlament amb la participació d'entitats polítiques i de la societat civil.

"Podria tenir una tasca de verificador, de com s'està aplicant aquesta llei d'amnistia, de quantes persones represaliades n'han sol·licitat l'aplicació, de quines són les respostes dels tribunals i, per tant, de quins en són els efectes reals", ha relatat.

Pellicer assegura que en el text de l'amnistia hi ha "certs clarobscurs o certs elements que no són clars i que poden deixar en indefensió moltes persones represaliades".

En aquest sentit, ha indicat que "estan molt detallats tots aquells delictes que es refereixen a càrrecs polítics però estan molt poc detallats aquells delictes que parlen de mobilitzacions i organitzacions".