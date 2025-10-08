Pellicer (CUP) qualifica de frivolitat els anuncis d'Illa en habitatge i critica la seva "gestió letàrgica"

Reivindica un referèndum perquè Catalunya decideixi el seu futur polític
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha qualificat de frívols els anuncis que va fer dimarts el president de la Generalitat, Salvador Illa, per mobilitzar sòl i construir uns 210.000 pisos, i ha criticat que "la seva gestió letàrgica no respon a les necessitats de les majories del país".
"Un govern que no estigui disposat a posar fi als privilegis d'uns pocs per aconseguir els drets de la resta és benzina per a la frustració, la desorientació i la por i, com hem vist arreu del món, és benzina per a l'extrema dreta", ha assegurat aquest dimecres en la seva intervenció durant la segona jornada del debat de política general (DPG) al Parlament.
Ha preguntat quin tipus de règim de propietat tindran els pisos que ha proposat Illa, com se'n determinarà el preu i on es faran, i ha avisat que hi ha risc que siguin promeses buides, que hi hagi una bombolla immobiliària, que aquests habitatges acabin passant a mans privades, i de "barraquisme vertical" i que no es doti de serveis les zones on es construeixin.
Pellicer ha criticat les paraules de la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, que ha afirmat que la por dels propietaris a tenir inquilins morosos ha provocat que molts habitatges es posin en lloguer de temporada: "Fer aquestes declaracions és tenir la cara de formigó armat".
PROPOSTA DE JUNTS
El diputat anticapitalista també ha criticat la proposta de Junts de limitar l'accés a habitatges públics a les persones que faci 10 anys que estan empadronades a Catalunya: "És una proposta amb molt mala bava que, si s'ha fet amb càlcul electoral, és absolutament errònia".
A més, ha acusat el Govern de "mostrar suport a Palestina de dia i de nit enviar els Mossos a donar cops de porra i llançar gas pebre" als manifestants que demanaven el boicot a Israel i en solidaritat amb la Global Sumud Flotilla la setmana passada, i ha recordat que fa un any demanaven a l'executiu català que tanqués la seva oficina a Tel-Aviv (Israel).
Ha preguntat a Illa si creu que Palestina té dret a ser un poble lliure: "I els Països Catalans?", ha preguntat Pellicer, que ha fet les mateixes preguntes a Junts, i ha defensat que tots els pobles del món tenen dret a decidir el seu futur i ha reivindicat el referèndum d'autodeterminació a Catalunya.