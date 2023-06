Pellicer (CUP) sobre la proposta d'Aragonès: "A cop de papereta i fruit dels mals resultats"

Veu "difícil" que la CUP pugui formar part del front unitari



BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha assegurat aquest dimarts que la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de fer un front comú a Catalunya davant un possible govern PP-Vox després de les eleccions generals és un plantejament "a cop de papereta, fruit d'uns mals resultats electorals i encarat exclusivament a unes noves eleccions".

"El que ara toca és fer un procés estratègic i profund de debat i reflexió, allunyat dels focus electorals i el màxim participat", ha assegurat en una roda de premsa al Parlament.

Pellicer ha especificat que aquest procés serviria "per poder veure què s'ha fet malament, revertir la situació de falsa normalització amb l'Estat, reprendre el procés independentista i millorar les condicions de vida de la gent".

Ha apuntat que a la CUP els amoïna que, després dels resultats de les eleccions municipals, "a ERC i a Junts només els interessa parlar d'independència quan les urnes no s'omplen de vots independentistes", i ha reiterat la necessitat de parlar d'independència en profunditat.

Preguntat per si la CUP estaria disposada a formar part d'un front unitari, ha assegurat: "Ho veiem difícil, però ara no puc dir que ho descartem perquè no en tinc la potestat", i ha insistit que el partit encara no ha formulat el seu posicionament.

Sobre la participació de la CUP en les eleccions del 23 de juliol, Pellicer ha explicat que estan "acabant d'articular i generar els mecanismes més participatius, assemblearis i democràtics possibles" amb el marge que tenen, segons ell.