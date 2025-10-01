Pellicer dubta que els comptes catalans del 2026 estiguin "sobre la taula ara mateix"

Creu que l'1-0, del qual aquest dimecres fa 8 anys, "va fer tremolar" l'Estat
BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha mostrat dubtes que els pressupostos de la Generalitat del 2026 estiguin "sobre la taula ara mateix" arran de les crítiques dels socis d'investidura del PSC, i ha descartat que l'anterior diputada del grup Laia Estrada dimitís per una ruptura amb el partit.
"Pensem que sobre la taula ara mateix no hi ha pressupostos. De fet, els mateixos socis del PSC estan qüestionant que hi hagi un suport a aquests pressupostos i òbviament a la CUP estem a les antípodes d'aquest PSC que no busca solucions materials", ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 aquest dimecres recollida per Europa Press.
Preguntat per si la CUP ha començat a negociar els pressupostos amb el PSC, ho ha rebutjat al·legant que tampoc no "està sobre la taula".
LAIA ESTRADA
Preguntat per si la dimissió de l'anterior diputada de la CUP, Laia Estrada, --qui Pellicer va substituir aquest setembre-- es deu a una ruptura amb el partit, ho ha negat, i ha recordat que Estrada encara milita a la formació i ha al·legat que no en compartia "les prioritats".
Repreguntat per si una de les prioritats és pactar o negociar amb el PSC, ho ha rebutjat: "Crec que no som una CUP que es plantegi pactar amb el PSC".
8 ANYS DE L'1-0
En referència al referèndum de l'1-0, del qual aquest dimecres fa 8 anys, ha ressaltat que va ser, a parer seu, una victòria: "L'1 d'octubre va fer tremolar un estat tan poderós com l'Estat espanyol".
Preguntat per l'extrema dreta i per si situaria en aquest espectre ideològic l'expresident del Govern central José María Aznar i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ho ha afirmat.