Pellicer (CUP) sobre el desallotjament de La Ruïna i El Kubo: s'expulsa al servei del capital"

BARCELONA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha criticat el desallotjament aquest dijous dels edificis ocupats de La Ruïna i El Kubo de Barcelona per expulsar veïns i projectes comunitaris "al servei del capital".

En una anotació a X recollida per Europa Press, ha criticat gastar "centenars de milers d'euros per entregar espais abandonats a fons voltor, grans propietaris i bancs", cosa que a parer seu no dona motiu a felicitacions ni complaences.

Els Mossos d'Esquadra han acabat aquest dijous a les 11.09 el desallotjament de La Ruïna i El Kubo després de set detencions durant les cinc hores d'operatiu, pel qual han activat agents de la Brigada Mòbil (Brimo), de Seguretat Ciutadana, de la Unitat de Drons, de la Unitat de Muntanya i de la Canina, i agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB).