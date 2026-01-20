Pellicer (CUP) demana a Parlon aclarir "si tenen intenció de fiscalitzar" els Mossos

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha demanat a la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, que aclareixi "si tenen intenció de fiscalitzar" les actuacions dels Mossos d'Esquadra ja que gaudeixen d'absoluta impunitat, segons ell.
Ho ha dit en una roda de premsa a la cambra aquest dimarts, en relació amb la comissió d'Interior i Seguretat Pública d'aquest dimecres i en la qual compareixeran Parlon i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero: "El que demanem al Govern és que, si qui mana és Trapero, que el nomenin conseller".
"Que expliquin obertament qui mana a Can Mossos, quines són les polítiques del Govern respecte al Departament d'Interior i si ja els sembla bé el que passa o estan actuant per omissió o per por d'enfrontar-se", ha afegit.
Ha criticat que en els últims mesos algunes actuacions "han suposat vulneracions de drets fonamentals, vulneracions de drets col·lectius i agressions contra manifestants" com s'han donat, a parer seu, en les mobilitzacions en suport a Palestina, les protestes a Montserrat (Barcelona) contra la presència del rei Felip VI i en una actuació contra un grup de joves a Sant Just Desvern (Barcelona).
En aquest sentit, ha dit que Parlon ha d'explicar "per què els agents dels Mossos d'Esquadra vulneren drets, sobretot en l'àmbit de l'ordre públic, i per què la conselleria d'Interior ho defensa aferrissadament".