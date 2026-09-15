Pellicer (CUP) demana a Illa deixar les "grans proclames" i asseure's amb els sindicats educatius

L'insta a no ampliar l'Aeroport de Barcelona i prohibir la compra especulativa d'habitatge
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que abandoni les "grans proclames" i s'assegui amb els sindicats i el conjunt de la comunitat educativa per resoldre una situació que, afirma, ha provocat la mala gestió del Govern.
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, ha assegurat que la conferència d'Illa aquest dimarts amb motiu dels dos anys de mandat va tenir poques concrecions i el seu discurs "estava més preocupat per esquivar les crítiques a la mala gestió d'un govern que està absolutament superat que a abordar els principals reptes" de Catalunya.
"Em sembla, com a mínim d'entrada, contradictori que es parli d'asseure's amb no sé quants actors quan el president Illa no ha estat ni capaç d'asseure's amb els sindicats", li ha retret.
Sobre si el seu partit formarà part del diàleg proposat pel president, ha explicat que quan arribi la proposta concreta la valoraran, tot i que apunta que per "norma general" s'asseuen allà on calgui i amb qui calgui.
"Ja estem cansats de grans pactes, tantes proclames i grans titulars. Ja ho hem dit molt clar, el que calen són fets", ha insistit, i ha advertit que aquestes proclames generen frustració i ruixen amb benzina allò que Illa diu que vol combatre.
HABITATGE I CANVI CLIMÀTIC
D'altra banda, ha posat el focus en l'habitatge, una situació que, sosté, no ha millorat en els dos últims anys i ha demanat prohibir la compra especulativa de manera "immediata".
També s'ha referit a la situació de canvi climàtic en demanar a l'executiu que escolti els municipis per reformar el Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (Plater), i ha instat Illa a aturar l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona: "No es pot estar a missa i repicant".