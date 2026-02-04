Pellicer (CUP) critica que els Mossos tenen "barra lliure" i manca de control en les seves actuacions

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)
El diputat de la CUP al Parlament, Xavier Pellicer, ha lamentat la "barra lliure constant" que tenen els Mossos d'Esquadra en les actuacions policials, sense cap control per part de la Conselleria d'Interior de la Generalitat, segons ell, ja que vulneren de manera sistemàtica drets com el de protesta o la integritat física.
Així ho ha dit en una roda de premsa al Parlament aquest dimecres acompanyat del regidor de Crida per Sabadell a l'Ajuntament de Sabadell (Barcelona), Guillem Fuster, i la regidora de la CUP a Sentmenat (Barcelona), Anna Zamora, que afirmen haver patit "repressió policial" en dues concentracions als seus municipis.
Fuster ha lamentat que va ser agredit a la cama esquerra per un agent antiavalots de la policia catalana l'octubre del 2025, quan es va produir una concentració en protesta per l'"assetjament" de Vox en una escola pública on s'impartien classes d'àrab.
Zamora ha criticat que l'actuació dels Mossos a Sentmenat el gener passat contra integrants de l'Asociación Núcleo Nacional va ser "nul·la", ja que, en les seves paraules, només es van produir dues identificacions quan hi havia uns 100 membres que duien la cara tapada, i ha afegit que els manifestants van rebre cops de porra.
"A qui protegeixen els Mossos? Qui els mana? Qui rep aquestes ordres?", ha qüestionat Zamora, qui veu impunitat en les seves actuacions, especialment en les unitats d'ordre públic, ha dit.
Finalment, Pellicer també ha recordat actuacions policials com les de Sant Just Desvern (Barcelona) a l'octubre, quan es va produir una "brutal detenció", a més de la persecució i l'ús il·legal de les bases de dades per part d'un agent de la Brigada Mòbil (BRIMO) per trobar el seu mòbil perdut durant una intervenció, en les seves paraules.