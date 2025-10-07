Pellicer (CUP) critica els anuncis "buits i patrocinats" d'Illa en català i habitatge

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha criticat els anuncis "buits i patrocinats" del president de la Generalitat, Salvador Illa, en la seva intervenció d'aquest dimarts en el Debat de Política General (DPG) en català, medi ambient i habitatge.
Ho ha dit en una roda de premsa en la Càmera catalana després del discurs d'Illa, en la qual Pellicer ha assegurat que han vist a un president absolutament "innocu, insuls, anodí i incolor" que ha reciclat les idees del DPG de l'any passat, segons ell.
Sobre la proposta d'Illa d'un acord per mobilitzar sòl i construir unes 210.000 habitatges en tota Catalunya, ha lamentat que el Govern jugui amb el dret a l'habitatge com "si estigués en la primera classe d'economia" per pensar que si augmenta l'oferta el preu baixarà.
"En 1998, José María Aznar va aprovar la llei de liberalització del sòl amb l'objectiu d'augmentar l'oferta i baixar els preus. Es va construir més que a França, Alemanya i Itàlia junta, però no es va aconseguir que l'habitatge fos més accessible", ha assegurat.
BOMBOLLA IMMOBILIÀRIA
Ha afegit que "entre 1998 i 2007 el preu de l'habitatge va pujar un 175% i es va arribar a la bombolla immobiliària i la crisi", i ha qüestionat que als promotors privats pugui interessar-los la proposta d'Illa.
També ha retret al president "obviar qüestions fonamentals i troncals" com la pobresa i la situació de la infància, i li ha acusat d'usar macroindicadors econòmics que ha titllat d'absolutament invàlids.