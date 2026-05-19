Pellicer (CUP) acusa Junqueras (ERC) de prioritzar la seva "agenda personal" amb els pressupostos

Demana al Parlament estar "a l'alçada" i aprovar la seva moció per destituir Parlon i Trapero
BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha acusat el president d'ERC, Oriol Junqueras, de posar "per davant la seva agenda personal a les necessitats del país" amb l'acord de pressupostos de la Generalitat 2026 assolit amb el Govern.
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, Pellicer ha afirmat que la situació actual de Catalunya "mereix un punt i a part i no posar per davant acords previs a un cicle electoral amb uns interessos que són més que clars i evidents".
"Tenim l'absoluta seguretat que les bases d'ERC, com a defensors de l'educació pública, se'n fan creus amb aquest acord de Junqueras, que deixi tirats els mestres", ha sostingut.
Així mateix, ha criticat que "malgrat haver patit la repressió per part de l'Estat, malgrat haver patit l'espionatge per part de l'Estat, Junqueras, amb aquest acord, doni llum verda a la vulneració de drets, a l'espionatge i a les infiltracions policials de Parlon i Trapero".
MOCIÓ SOBRE LA "DERIVA AUTORITÀRIA"
Pellicer ha explicat que la CUP portarà dijous al ple una moció "sobre la deriva autoritària" de la Conselleria d'Interior i els Mossos d'Esquadra en què demanaran que es freni la sagnia de multes que, ha dit, s'estan posant de manera sistemàtica contra qui es mobilitza.
Així mateix, amb les esmenes de Junts i els Comuns, la CUP incorporarà al text el "rebuig rotund" a les infiltracions policials i la petició de destitució immediata del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
"Esperem que el Parlament estigui a l'alçada i marqui un abans i un després davant uns fets gravíssims com la infiltració dels Mossos en assemblees sindicals i mobilitzacions docents", ha afegit el diputat, que ha explicat que també han abordat aquesta qüestió amb ERC.
Pellicer ha conclòs que el Govern va camí de destrossar l'educació pública "i de normalitzar la infiltració policial sense assumir cap mena de responsabilitat, més enllà de demanar perdó amb la boca petita perquè els han enxampat".