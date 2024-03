Pellicer (CUP) acusa Aragonès de fer de "camaleó" i prioritzar el PSC en els pressupostos

Felicita Illa per haver passat "de no pintar res a estar en l'absoluta centralitat"

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha acusat aquest dimarts el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de fer de "camaleó" i prioritzar una suma de majories en els pressupostos del 2024 que inclogui el PSC-Units.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en el ple del Parlament en el qual es debaten les sis esmenes a la totalitat als comptes --de Junts, Vox, CUP, Comuns, Cs i PP--, i després que el Govern no ha aconseguit ara com ara prou suports per tirar endavant els pressupostos, ja que només compta amb el suport del PSC-Units i ha reunit 66 dels 68 vots necessaris.

"Vostè ha triat mantenir-se en el poder tot i que sigui fent de camaleó, ha triat continuar amagant quina és la proposta d'ERC, que no sabem al final si en té cap o no", ha defensat Pellicer, que al seu torn ha culpat el cap de l'executiu català de triangular Catalunya, Espanya i Barcelona per aconseguir aprovar els comptes.

D'altra banda, ha felicitat el líder del PSC, Salvador Illa, per haver passat "de no pintar res a estar en l'absoluta centralitat" del Parlament, després que Aragonès, segons el parer del diputat de la CUP, ha renunciat a dotar de sobirania la cambra catalana arran del pacte amb els socialistes per als comptes.

"No sabem si Pedro Sánchez a Catalunya és vostè o el senyor Illa", ha preguntat Pellicer a Aragonès, i també l'ha criticat per idear uns pressupostos que, segons ell, no disgusten Junts i tenen com a principal soci el PSC.

"LEGISLATURA PERDUDA"

Pellicer ha considerat que aquests pressupostos "consoliden el desmantellament de la sanitat pública i un model de drenatge de recursos públics cap al sector privat", i ha lamentat que la inversió d'aquests comptes per habitant sigui un 16% inferior al 2010, malgrat que, segons ell, ERC defensi que siguin els més elevats en xifres absolutes.

A més, ha reivindicat propostes com una distribuïdora i una energètica públiques i ha instat a deixar enrere aquesta "legislatura perduda" i les aliances amb el PSC i aconseguir majories socials a favor de la independència.