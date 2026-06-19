Peinado obre una nova peça en el cas Begoña Gómez per presumpta prevaricació i frau d'interessos de la UE

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 19 juny (EUROPA PRESS) -
El jutge Juan Carlos Peinado ha obert una nova línia d'investigació en el cas Begoña Gómez que afecta la dona del president del Govern central, Pedro Sánchez, per presumpte delicte de prevaricació i frau dels interessos de la Unió Europea en vista de la sospita de suposades irregularitats en un contracte sufragat amb fons europeus.
En una providència a la qual ha tingut accés Europa Press, el magistrat ordena la formació d'una peça separada i demana a la Fiscalia un informe sobre la tipicitat dels fets.
La licitació sota sospita és un contracte que l'entitat pública Red.es va adjudicar el juny del 2020 a una UTE formada per Innova Next --empresa de Juan Carlos Barrabés, també investigat en el cas Begoña Gómez-- i KPMG, per un valor de 4,05 milions d'euros i en concepte de "serveis de suport i assessorament", segons una resolució de la Fiscalia Europea a la qual també ha accedit aquesta agència de notícies.
Després d'examinar el contracte, l'UCO de la Guàrdia Civil va remetre un informe en el qual assenyalava que "l'informe de valoració hauria obviat deliberadament la circumstància de la inexistència d'un llibre blanc com a requisit necessari exigit en els plecs a puntuar".
Aquests fets van ser revelats després d'analitzar el contingut dels correus electrònics relatius als procediments investigats per la Fiscalia Europea, que el 2024 va assumir una investigació relativa a una sèrie de contractes en UTE en la qual va participar la societat de Barrabés i que s'haurien dut a terme amb adjudicacions públiques de Red.es finançades amb fons europeus.