Peinado interroga dijous els empresaris que van avisar de projectes desconeguts de la càtedra de Begoña Gómez

MADRID 1 juny (EUROPA PRESS) -

El jutge Juan Carlos Peinado ha citat com a testimonis per a aquest dijous, a les 10.30, els empresaris que van desvelar una sèrie de projectes vinculats a la càtedra que dirigia l'esposa del president del Govern central, Begoña Gómez, a la Universitat Complutense de Madrid (UCM), que la universitat desconeixia.

El titular del jutjat d'instrucció número 41 en va acordar la citació després de rebre el maig passat la documentació que li va enviar la mateixa universitat en la qual constava que els empresaris esmentats van avisar de l'existència d'aquests projectes, dels quals la casa d'estudis no tenia constància. La Complutense va fer arribar aquesta informació al jutjat "per continuar prestant la màxima col·laboració a l'Administració de Justícia".

En concret, es tracta d'un informe elaborat per una consultora tecnològica en el qual es conclou que dos projectes vinculats a la càtedra de Transformació Social Competitiva que "generen un cost mensual". En la missiva enviada al jutge, la UCM va explicar que no li consta cap tràmit relatiu a aquests projectes, "ni registre de procés de contractació associat".

Amb tot, la Complutense va indicar que la tecnològica no li ha reclamat cap import o contraprestació. "Les dues parts van quedar instades a procedir a una revisió respectiva de l'estat de la qüestió amb aquesta nova informació, tant en l'àmbit legal com en el tècnic", va apuntar a la documentació recollida per aquesta agència de notícies.

Al fil, la universitat va precisar que de la revisió tècnica duta a terme s'han localitzat "aquests dos projectes entre un llistat de més de 9.800 projectes al núvol, segurament creats majoritàriament per alumnat o personal investigador de la universitat".

Així mateix, va detallar que no ha estat possible "accedir" als projectes esmentats. "Per això, es confirma el desconeixement del contingut i la inexistència de mitjans per a obtenir-los", va afegir. I va assegurar que s'han fet actuacions per "investigar si en algun moment s'havia notificat o registrat l'alta d'aquests projectes, sense trobar-se cap vestigi sobre aquest assumpte, com tampoc es va tenir dels altres 9.800 projectes abans esmentats".

Aquesta diligència té lloc després que el maig passat el jutge demanés a la Secretaria General de la Complutense que li faciliti, "com més aviat millor", les dades de l'empresa que va descobrir aquests projectes.

LA INVESTIGACIÓ

El procediment contra Begoña Gómez va néixer l'abril del 2024 arran d'una denúncia presentada per Manos Limpias en què l'acusaven d'aprofitar la seva condició d'esposa del president del Govern central per recomanar empresaris --com l'investigat Juan Carlos Barrabés-- que es presentaven a licitacions públiques. Posteriorment, el jutge ha obert branques noves en la causa conseqüència de querelles presentades per Hazte Oír i per Vox.

Després que l'Audiència Provincial de Madrid ordenés aixecar la imputació del rector de la UCM, Joaquín Goyache, i la del directiu de l'IE, Juan José Güemes, queden quatre investigats en la causa: la mateixa Begoña Gómez; la seva assessora, Cristina Álvarez; el delegat del Govern central a Madrid, Francisco Martín Aguirre; i l'empresari Juan Carlos Barrabés.

Respecte a les línies d'investigació, queden vigents: el presumpte tràfic d'influències de Gómez a favor de Barrabés; la gestió de Gómez en la càtedra i els dos màsters que codirigia a la Complutense; la presumpta apropiació indeguda per part de l'esposa de Sánchez del programari d'aquesta càtedra; el nomenament de Cristina Álvarez com a assessora de Gómez.