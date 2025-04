Peinado fixa per al 14 de maig un acarament entre el testimoni que va assenyalar Bolaños i l'assessora de Begoña Gómez

MADRID 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El jutge Juan Carlos Peinado ha fixat per al pròxim 14 de maig a les 12.30 un acarament entre Alfredo González, que va tramitar la proposta de nomenament de Cristina Álvarez com a assessora de Begoña Gómez, assenyalant l'ara ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, com el seu superior jeràrquic per a aquest tipus d'assumptes, i la mateixa Álvarez.

Així consta en una providència, recollida per Europa Press, en què el titular del jutjat d'instrucció número 41 de Madrid acorda també per a aquest mateix dia la declaració com a testimoni de Raúl Díaz Silva, el coordinador de personal de La Moncloa el 2018 al qual Bolaños va identificar, a petició de Peinado, en el seu testifical del passat 16 d'abril.

L'instructor va citar Bolaños arran de la declaració de González, sotssecretari general de la presidència del Govern central el 2018 que va tramitar la proposta de nomenament d'Álvarez com a assessora de Gómez.

El febrer passat, González va explicar a la seva declaració com a testimoni --a la qual va tenir accés Europa Press-- que no coneixia Álvarez ni la gran majoria de les persones els nomenaments de les quals va tramitar i que no recordava si va veure o no el currículum de l'ara assessora.

"Jo em limitava a remetre a l'òrgan competent per al nomenament les propostes de personal eventual que, com l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic estable, en tractar-se de personal eventual el nomenament i el cessament és lliure", va apuntar.

En el marc d'aquell interrogatori, el jutge li va preguntar a qui reportava en aquesta època i si va arribar a parlar amb algú sobre la proposta de nomenament de l'ara assessora de Begoña Gómez. El testimoni va dir que no recordava haver comentat l'assumpte amb cap superior i va insistir que va tramitar "molts" nomenaments perquè "era un període de canvi de govern, que és quan se substitueix tot el personal eventual".

El jutge es va mostrar sorprès: "Crida poderosament l'atenció als qui tenim algun tipus de vinculació amb l'administració pública. Això no és l'habitual, sinó tot el contrari, s'exigeixen uns processos bastant rígids i bastant selectius per nomenar algú que percebrà quantitats amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat. Llavors, insisteixo, vostè fa aquesta proposta sense conèixer ningú, amb tots aquests detalls?"

González va contestar que sí que era l'habitual en tractar-se de "personal eventual". "Aquests requisits que vostè m'esmenta, en el cas concret d'aquest tipus de personal, no operen", va assenyalar.

No obstant això, Peinado li va tornar a preguntar de qui depenia: "Qui era llavors la persona que exercia aquest càrrec?". El testimoni va assegurar que era "Félix Bolaños", a qui va situar com el seu superior directe, amb el qual es reunia "cada dies" per despatxar "molts assumptes" a La Moncloa.

LA CONTRACTACIÓ D'ÁLVAREZ

Bolaños, per la seva banda, va sostenir a la seva declaració judicial que la designació d'Álvarez com a assessora de Gómez es va fer d'acord amb la llei de contractació de personal eventual, al mateix temps que va desencadenar del seu nomenament.

La mateixa Álvarez va declarar davant de Peinado que la va nomenar assessora a La Moncloa per ajudar a l'esposa del president del Govern central tant en qüestions oficials com privades. Segons va relatar, la Gómez, a qui coneixia des de feia temps, la va contactar perquè treballés com la seva assessora i persona de "confiança".

El jutge va obrir aquesta nova línia d'investigació en considerar que la contractació d'Álvarez podria ser constitutiva d'un delicte de malversació de fons públics. En aquesta branca consten com investigades Gómez i la seva assessora, si bé en la causa s'indaguen també presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda de marca i intrusisme professional.