Peinado decideix que un jurat popular jutgi Begoña Gómez per tot el cas si va a judici

MADRID 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El jutge Juan Carlos Peinado ha informat a Begoña Gómez que també podrà ser jutjada per un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda de marca i intrusisme, no només per la suposada malversació.
Així ho ha acordat en una interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, que ha dictat aquest mateix dijous el titular del jutjat d'instrucció número 41 de Madrid en què els cita a comparèixer per informar-los de la decisió dilluns vinent 6 d'octubre, a les 17.30 hores.
L'instructor ha adoptat la mateixa decisió respecte a l'assessora de La Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés.