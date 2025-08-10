Pedro Sánchez es reunirà amb el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, el 3 de setembre a Downing Street

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, mantindrà una reunió amb el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, el pròxim 3 de setembre a Downing Street, número 10, la residència oficial del premier britànic, segons han confirmat fonts governamentals a Europa Press aquest diumenge.
Si bé Sánchez ha viatjat fins a quatre vegades al Regne Unit, aquesta serà la primera vegada que té prevista una trobada bilateral amb el seu homòleg britànic a la seva residència oficial, en una reunió en la qual es contempla dialogar sobre el recent acord entre Espanya, el Regne Unit i la Unió Europea sobre Gibraltar.
Des que Starmer va assumir el càrrec el juliol del 2024, tots dos mandataris ja van tenir una trobada en què van tractar aquest assumpte, així com una recent trucada telefònica el juny d'aquest any en la qual van celebrar "la gran oportunitat" que suposa l'acord de Gibraltar per estrènyer els llaços bilaterals.
Les mateixes fonts governamentals han confirmat que la resta de l'agenda internacional de Pedro Sánchez per a l'últim quadrimestre de l'any es coneixerà a finals d'aquest mes.