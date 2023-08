Pedro Sánchez reuneix avui l'Executiva Federal del PSOE i després als seus diputats i senadors al Congrés

MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, reunirà aquest dimecres, 16 d'agost, l'Executiva Federal del partit i posteriorment mantindrà una trobada amb els diputats i senadors socialistes al Congrés dels Diputats.

La reunió de l'Executiva Federal del PSOE tindrà lloc a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid a les 09.30 hores. Posteriorment, a les 12.30 hores, Sánchez tindrà una trobada amb els parlamentaris electes per a la XV legislatura a la sala Ernest Lluch de la Cambra baixa.

Aquestes trobades tenen lloc just un dia abans que el 17 d'agost se celebri el ple de constitució del Congrés i del Senat. A més, es produeixen després de donar el PSOE a conèixer ahir que proposarà a l'anterior presidenta de Balears, Francina Armengol, per a la Presidència del Congrés dels Diputats.

També avui, a la tarda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocat als seus diputats i senadors. Els 'populars' encara no han anunciat un candidat per presidir el Congrés, en el qual estaran representats amb 137 escons després de les eleccions del 23J.

La setmana està marcada per les negociacions per a l'elecció de la Mesa del Congrés i la Presidència de la Cambra baixa. La incògnita sobre qui presidirà el Congrés pot mantenir-se fins a l'últim moment perquè Junts ha convocat una comissió executiva telemàtica per decidir la posició del partit en la votació de la Taula del Congrés dels Diputats aquest mateix dijous a primera hora del matí. La reunió serà a les vuit, poc abans de l'inici de la sessió constitutiva de les Corts, prevista per les 10 hores.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, es va referir aquest dilluns a la proposta de Coalició Canària perquè el PNB presideixi el Congrés. "Entenc que en aquests temps actuals, on hi ha moltes quinieles per constituir les Càmeres, cadascun és lliure de proposar el que vulgui i som absolutament respectuosos, però, evidentment, el Partit Popular té els seus plans", va dir.

Per la seva banda, la ministra d'Educació en funcions, Pilar Alegria, va declinar aquest dilluns donar detalls sobre les negociacions per a la conformació de la Mesa del Congrés, limitant-se a assenyalar que les converses han de produir-se en un clima de "prudència" i "discreció", encara que va mostrar la seva confiança en què l'òrgan sigui "progressista".

La vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics en funcions, Nadia Calviño, va apostar aquest dilluns per que la Presidència del Congrés sigui per al PSOE, rebutjant la proposta de Coalició Canària que el lloc fos pel PNB.

Per la seva banda, la portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois, va confirmar el dilluns que està havent contactes amb els independentistes de Junts per aconseguir que es configuri una Mesa del Congrés de majoria progressista que, en la seva opinió, hauria d'estar presidida pel PSOE.