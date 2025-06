Pedro Sánchez respon a Aznar que "només els val la democràcia si són ells els que governen"

MADRID 22 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha respost a l'expresident José María Aznar que "només els val la democràcia si són ells els que governen", en referència a una entrevista concedida per l'exlíder popular al diari 'El Mundo' en la qual ha esmentat la capacitat de Sánchez per "alterar unes eleccions generals".

"Quan un és capaç d'adulterar unes eleccions en el seu partit, per què no hauria de ser capaç d'alterar unes eleccions generals? No cal pensar que algú que assalta una joieria no està disposat a assaltar un banc. Els límits no existeixen", ha expressat Aznar en un moment de l'entrevista.

En resposta, a través del seu compte d'X, Sánchez ha expressat que des del PP estan "sempre igual". "Només els val la democràcia si són ells els que governen", ha apuntat, per afegir que la seva estratègia és la de "deslegitimar els resultats electorals i, per tant, el Govern d'Espanya".

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, també s'ha referit a la mateixa entrevista d'Aznar, al qual ha anomenat "psicòpata".