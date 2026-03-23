Pedro Sánchez i el PSOE s'acomiaden de Manuel Escudero: "Sempre va militar a l'avantguarda de les idees"

MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, i el PSOE s'han acomiadat de l'exambaixador d'Espanya davant de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) Manuel Escudero, després de la seva defunció aquest dilluns al matí.
El líder de l'Executiu ha lamentat en una publicació a la xarxa social 'X', recollida per Europa Press, la pèrdua d'"un company i amic" que "sempre va militar en l'avantguarda de les idees" i ha agraït el compromís de qui fins a aquest matí ostentava la presidència de la fundació Avanza, el think tank del PSOE que va crear Sánchez: "Ens va ensenyar a pensar des del compromís amb els valors progressistes".
"El meu afecte a la seva família i éssers estimats. Et trobarem a faltar", ha conclòs el seu missatge, de la mateixa manera que el partit socialista en el seu condol publicat a la mateixa xarxa social.
Per la seva banda, el PSOE ha lamentat "profundament" la defunció d'Escudero, a qui destaca com un "gran company compromès amb la justícia social i el progrés" d'Espanya. "La seva dedicació, intel·ligència i vocació de servei deixen una empremta inesborrable", ha agregat el partit sobre qui va pertànyer a la formació durant més de quatre dècades.
Així, els socialistes s'han acomiadat del també excoordinador la candidatura de Josep Borrell entre 1998 i 1999, exdiputat entre 2003 i 2004 i secretari de Política Econòmica i Ocupació del PSOE després de la volta de Pedro Sánchez a la secretaria general del partit en 2017: "Que la terra et sigui lleu".