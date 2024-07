Pedro Sánchez escriu al jutge del cas Begoña Gómez: "La meva declaració s'haurà de prestar per escrit"

MADRID, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha enviat una carta al jutge que investiga la seva dona, Begoña Gómez, per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis en la qual assegura que té voluntat de "col·laborar" amb la justícia, però defensa que la seva declaració com a testimoni el 30 de juliol "s'haurà de prestar per escrit".

En la missiva que ha remès Sánchez i a la qual ha tingut accés Europa Press, el cap de l'executiu espanyol assegura que la seva compareixença davant el jutge Juan Carlos Peinado "resulta inescindible" de la seva condició de president del Govern central i que per això la compareixença ha de ser per escrit. "És el meu deure preservar el sentit propi de la institució", afegeix.

Sánchez incideix en aquest punt que la llei d'enjudiciament criminal diferencia entre la declaració d'un president per fets dels quals tingui coneixement per "raó del seu càrrec" o per fets aliens al seu exercici com a president. En el primer cas, la norma dona la possibilitat de declarar per escrit; en el segon, no.

En aquest sentit, insisteix que per "garantir l'estricte compliment de l'ordenament jurídic" i ateses les qüestions que s'investiguen en la causa que dirigeix el jutjat d'instrucció número 41 de Madrid la declaració "s'ha de produir conforme amb el que estableix l'article 412.2 de la llei d'enjudiciament criminal (LeCrim)".

L'article en el qual s'empara Sánchez fixa que el president del Govern central està "exempt de concórrer a la crida del jutge, però no de declarar, i pot informar per escrit sobre els fets dels quals tingui coneixement per raó del seu càrrec". L'advocat de la seva dona va fer servir el mateix argument en el recurs que va presentar contra la citació del 30 de juliol.