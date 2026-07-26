Publicat 26/07/2026 16:34

Pedro Sánchez es desplaça aquest dilluns a la zona afectada per l'incendi forestal de la Vall d'Uixó

El president del Govern, Pedro Sánchez, en el Lloc de Comandament Avançat de la zona afectada pels incendis forestals de la serra oest, a 25 de juliol de 2026, en Cenicientos, Madrid (Espanya). ARXIU.
A. Pérez Meca - Europa Press

VALÈNCIA 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern, Pedro Sánchez, té previst desplaçar-se aquest dilluns a la zona afectada per l'incendi forestal de la Vall d'Uixó (Castelló), han confirmat a Europa Press fonts governamentals.

L'incendi va ser declarat aquest dissabte a la localitat castellonenca de la Vall d'Uixó i actualment segueix "fora de control". Afecta ja, d'acord a una estimació inicial, a més 4.300 hectàrees després de duplicar durant la nit el seu perímetre, que arriba a uns 40 quilòmetres.

Així mateix, ha provocat l'evacuació d'un total de 18 nuclis de població i més de 16.000 persones han hagut de ser desallotjades a causa de l'avanç de les flames.

Sánchez ha estat avui, junt amb el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Lloc de Comandament Avançat en Navaluenga (Àvila). Allí ha assenyalat que l'evolució dels incendis que afecten a la província d'Àvila i la serra oest de la Comunitat de Madrid "ha estat molt positiva" durant la nit però "queden hores complexes".

A més, el cap de l'Executiu ha confirmat que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts un reial decret per reconèixer les "zones greument per emergències de protecció civil" aquelles afectades pels incendis.

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