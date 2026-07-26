Pedro Sánchez es desplaça aquest dilluns a la zona afectada per l'incendi forestal de la Vall d'Uixó

A. Pérez Meca - Europa Press
VALÈNCIA 26 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, té previst desplaçar-se aquest dilluns a la zona afectada per l'incendi forestal de la Vall d'Uixó (Castelló), han confirmat a Europa Press fonts governamentals.
L'incendi va ser declarat aquest dissabte a la localitat castellonenca de la Vall d'Uixó i actualment segueix "fora de control". Afecta ja, d'acord a una estimació inicial, a més 4.300 hectàrees després de duplicar durant la nit el seu perímetre, que arriba a uns 40 quilòmetres.
Així mateix, ha provocat l'evacuació d'un total de 18 nuclis de població i més de 16.000 persones han hagut de ser desallotjades a causa de l'avanç de les flames.
Sánchez ha estat avui, junt amb el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Lloc de Comandament Avançat en Navaluenga (Àvila). Allí ha assenyalat que l'evolució dels incendis que afecten a la província d'Àvila i la serra oest de la Comunitat de Madrid "ha estat molt positiva" durant la nit però "queden hores complexes".
A més, el cap de l'Executiu ha confirmat que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts un reial decret per reconèixer les "zones greument per emergències de protecció civil" aquelles afectades pels incendis.