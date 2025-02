Pedro Sánchez defensa la llei d'habitatge i rebutja el "boicot" d'algunes administracions

Creu que Catalunya és el "millor exemple" que la llei funciona

SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dijous que la llei d'habitatge funciona i ha rebutjat el "boicot que fan algunes administracions".

Així ho ha dit després d'una visita a una promoció de 40 habitatges protegits a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.

També hi han assistit l'alcaldessa del municipi i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez; la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el delegat del Govern central, Carlos Prieto.

"Faig una nova crida a tots els governs regionals perquè apliquin la llei d'habitatge d'una vegada per sempre. I davant d'això, a la llei de la selva, la llei d'habitatge", ha afegit.

Així mateix, ha dit que Catalunya és el "millor exemple" que la llei d'habitatge funciona, ja que s'estan contenint els preus dels lloguers a les poblacions que s'han declarat zona tensionada.

Sánchez ha celebrat el pla de la Generalitat per construir 50.000 habitatges socials fins al 2030: "Així és, crec, com s'han de resoldre els problemes, aportant solucions com està fent el president Illa".

En aquest sentit, ha optat per la "intervenció pública en un mercat que fins ara" ha estat més liberal, i ha valorat que Catalunya va en la direcció correcta, ja que promou la col·laboració públic-privada i facilita el finançament necessari.

COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ

Per Sánchez, la col·laboració i la cooperació són clau per millorar l'accés de la població a l'habitatge: "Quan totes les administracions remen juntes per abordar el problema de l'habitatge, els compromisos es transformen en solucions".

Així, ho ha exemplificat amb el promoció que ha visitat, que són pisos de protecció oficial destinats a joves que costaran entre 400 i 500 euros i mesuren entre 50 i 63 metres quadrats.

"Necessitem més habitatges, més dignes, més assequibles, més accessibles, més sostenibles", i ha assegurat que la llei ofereix eines per resoldre aquestes necessitats.