Pedro Sánchez, citat aquest dimecres en un jutjat de Madrid a una conciliació amb la parella de Díaz Ayuso

Ni el president ni l'empresari hi hauran d'assistir personalment perquè n'hi haurà prou amb la presència dels seus advocats

MADRID, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, està citat el 12 de febrer a les 12.30 al jutjat de primera instància número 98 de Madrid per un acte de conciliació amb Alberto González Amador, la parellade la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, com a pas previ a la interposició d'una querella per anomenar-lo "delinqüent confés", si bé cal recordar que cap dels dos hi haurà d'anar, ja que poden comparèixer per mitjà dels seus advocats.

En un decret, al qual va tenir accés Europa Press, s'especifica que es tracta d'un acte de conciliació "previ a una querella per presumptes injúries i calúmnies", per la qual cosa, si no hi ha un acord, González Amador podrà acudir a la vida penal.

A més, el jutjat va advertir que, "si no compareix la part sol·licitant se'l considerarà desistit i s'arxivarà l'expedient", mentre que "si no compareix la part requerida de conciliació es considerarà intentada amb caràcter general legals".

Segons fonts jurídiques, González Amador considera que aquestes declaracions suposen una "infracció dels deures més elementals de respecte i protecció dels drets fonamentals d'un ciutadà espanyol". Per això, demana a Sánchez que l'indemnitzi amb 100.000 euros.

Les declaracions en qüestió es van produir el passat 17 d'octubre després que es va fer pública la imputació del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per la presumpta comissió d'un delicte de revelació de secrets contra González Amador.

"Probablement, la notícia que vam conèixer ahir ens permeti recordar l'origen de tot això, que és que el cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid, parella d'un delinqüent confés, dona peu a una faula", va manifestar llavors el president del Govern central.

González Amador també va instar a una conciliació el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, acte per al qual encara no s'ha fixat data; i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que no hi va acudir, per la qual cosa va presentar una demanda per vulneració del dret a l'honor que el Tribunal Suprem ha admès a tràmit.