Pedro Sánchez, amb "bones vibracions" després de votar: "És un moment molt important per a Espanya"

MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha reconegut que té "bones vibracions" de cara a la jornada electoral d'aquest diumenge, 23 de juliol, en la qual ha cridat els ciutadans a participar en una mobilització "històrica" perquè el govern que surti de les urnes sigui "fort" i permeti a Espanya "avançar" durant "els pròxims quatre anys".

Així ho ha assegurat Sánchez en unes declaracions als mitjans de comunicació després d'exercir el seu dret a vot al voltant de les 09.10 hores al Col·legi de Nuestra Señora del Buen Consejo (Madrid), on ha estat rebut entre aplaudiments i crits de 'president, president', alhora que també li han cridat 'mentider' i li han proferit càntics de 'fora, fora', i on ha acudit al costat de la seva dona Begoña Gómez.

"Tinc bones vibracions. Els espanyols són els que decidiran el futur i l'avanç del nostre país i cal escoltar les seves veus. Animo a la participació i a la mobilització perquè és un moment molt important per al nostre país i la nostra democràcia", ha afirmat el president del Govern central.

Sánchez ha confessat que passarà la jornada electoral al costat de la seva família i estarà "molt expectant" i pendent de l'evolució de la participació. Durant la seva intervenció, el president del Govern central ha agraït a tots els agents socials que permeten la celebració de les eleccions perquè així es demostrarà que Espanya és una democràcia "irreprotxable".

"Gràcies a totes les persones que controlaran la jornada electoral i gràcies a tots els que faran possible que Espanya mostri al món i ens mostrem a nosaltres mateixos el que som, una democràcia irreprotxable", ha sostingut.

Al mateix temps, ha assegurat que aquestes eleccions també tenen importància a nivell internacional, com demostra l'alt interès per part dels mitjans de comunicació estrangers. "Això significa que el que passi avui serà molt important, no només per a nosaltres, sinó per al món i Europa", ha admès.