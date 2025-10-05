Pedro Sánchez acomiada a Fernández Vara i ho reivindica com a "exemple de compromís i diàleg"

MÈRIDA/MADRID 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha acomiadat "amb enorme tristesa" aquest diumenge a l'exmandatari extremeny Guillermo Fernández Vara, "referent socialista" de qui ha destacat que "va dedicar la seva vida" a la seva comunitat autònoma.
En un missatge publicat a través de les seves xarxes socials, recollit per Europa Press, el líder de l'Executiu central ha reivindicat al que fos president de la Junta d'Extremadura en tres legislatures com un "exemple de compromís, diàleg i servei públic".
"El seu llegat quedarà sempre en la memòria del PSOE i d'Espanya", ha assegurat Sánchez, traslladant, a continuació, el seu "més sentit condol" a la família i amics de Fernández Vara.