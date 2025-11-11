Pedret (PSC) veu "necessària" la modernització i millora de l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha defensat que la modernització i millora de l'Aeroport de Barcelona-el Prat "és necessària", després que el president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, hagi anunciat que en els pròxims dies Aena publicarà la licitació tècnica per a la gestió i desenvolupament del pla director per a l'ampliació de l'Aeroport.
En una roda de premsa aquest dimarts, Pedret ha assegurat que Catalunya "no pot renunciar a la connectivitat per via aèria entre continents", i ha afegit que una actuació d'aquest tipus haurà de complir els més alts estàndards en matèria de sostenibilitat i protecció ambiental, que són els de la UE, textualment.
Preguntat per si està a favor de regular la compra especulativa d'habitatge, el dirigent socialista ha recordat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va dir que el Govern "està estudiant en profunditat aquesta possibilitat".
Ha assegurat que s'haurà de "filar molt prim" a l'hora de legislar en aquest sentit ja que s'hauran de ponderar dos drets fonamentals i també per no generar unes expectatives que després es puguin veure frustrades.
TROBADA A PALMA
Pedret ha explicat que al llarg de dijous i divendres es produirà a Palma (Mallorca) una trobada entre els grups parlamentaris socialistes de Catalunya, les Balears i la Comunitat Valenciana per posar en comú "experiències parlamentàries" de l'últim any.
El primer secretari del PSC, Salvador Illa; la secretària general del PSPV, Diana Morant, i la secretària general del PSIB, Francina Armengol, encapçalaran la trobada, en la qual també abordaran "la realitat social, econòmica i política dels territoris i dels ciutadans".
"D'aquí han de sortir experiències interessants, compartim cultura, llengua, una realitat socioeconòmica similar, problemes similars en matèria d'habitatge, reptes similars en matèria de canvi climàtic", ha assegurat.