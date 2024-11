Pedret (PSC) veu en Junts "una certa ambigüitat estratègica" i creu que competeixen amb AC

Aposta per continuar explorant "coincidències en assumptes bàsics" amb ERC i els Comuns

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha assegurat aquest dimecres que Junts "està en un punt d'una certa ambigüitat estratègica o desorientació estratègica", competint, a parer seu, amb Aliança Catalana per certes faccions de l'electorat.

"Ens diuen que no volen ser arraconats però, d'altra banda, cada vegada que poden sembla que s'arraconen ells sols", ha sostingut Pedret una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press, preguntat pel rebuig del partit de Carles Puigdemont a continuar negociant els pressupostos del 2025.

Pedret ha optat per arribar a acords que incloguin Junts "en grans temes" com, per exemple, el Pacte Nacional per la Llengua, tot i que reconeix que cada formació política té el seu punt de vista.

PRESSUPOSTOS

En relació amb els comptes de la Generalitat de l'any vinent, Pedret s'ha mostrat convençut que el Govern i els Comuns "podran acostar posicions" aquest dijous en la taula de negociació específica sobre habitatge.

"Tenim uns acords d'investidura que necessiten una traducció pressupostària per fer-se realitat. I, per tant, estic absolutament convençut que això pot arribar a bon port", ha afegit també respecte al pacte amb ERC.

En aquest sentit, ha afirmat que els acords d'investidura "reflecteixen algunes coincidències de base que tampoc no són tan estranyes entre ERC, els Comuns i el PSC".

"Jo, que sempre he estat molt partidari de la unitat d'acció de les esquerres respectant els accents i la pluralitat que és intrínseca en l'esquerra, crec que seria bo que aquesta coincidència en assumptes bàsics es pogués continuar explorant", ha conclòs.