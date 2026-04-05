Pedret (PSC) veu fluïda la negociació amb ERC però defuig parlar d'"espais de sobirania"

BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha assegurat que la negociació amb ERC és fluïda per intentar aconseguir un acord que permeti aprovar el projecte de Pressupostos del 2026 però ha defugit parlar d'"espais de sobirania".
"Nosaltres no ho plantegem necessàriament en aquests termes. Entenem que ERC ho plantegi en aquests termes. Nosaltres pensem que el que és bo és intentar acordar coses concretes", ha destacat en una entrevista a Europa Press.
Ha rebutjat interpretar el que volen els republicans en parlar d'"espais de sobirania", perquè ho veu un concepte suficientment indeterminat com perquè cada part pugui projectar diferents acords, per la qual cosa ha demanat portar la negociació a temes concrets.
"El que volem és arribar a bons acords que repercuteixin en benefici de la ciutadania", ha recalcat Pedret, que ha apel·lat a la discreció i no ha volgut detallar les qüestions que estan actualment sobre la taula de negociació.
CESSIÓ DE L'IRPF
Tampoc ha precisat si la cessió de l'IRPF ha quedat fora d'aquesta negociació i ha assenyalat que ambdues formacions estan buscant la millor manera d'aconseguir un bon acord "sense renúncies per part de ningú, tampoc d'ERC".
Encara que admet que vincular aquesta qüestió amb la negociació pressupostària els va pressionar massa, diu que ara han guanyat temps per intentar aconseguir un acord amb ERC, amb qui assegura mantenen una interlocució fluïda que mai s'ha interromput.
No vol responsabilitzar la falta d'acord amb l'IRPF a la ja exvicepresidenta del Govern i exministra d'Hisenda i actual candidata del partit a la Presidència de la Junta d'Andalusia, María Jesús Montero, i ha demanat tenir en compte la "complexitat" que suposarà la qüestió per al seu successor, Arcadi España.
Abans de res, no contempla l'escenari que no hi hagi pacte pressupostari ni el d'un avançament electoral, i insisteix que el necessari és que hi hagi "un bon acord i al més aviat possible", sense voler fixar un calendari concret.
Per això, ha emplaçat a estar a l'altura de la situació ara "per donar una resposta en termes d'estabilitat política i institucional en un context amb moltes incerteses" després que el Govern hagués de retirar al març, i per primera vegada, el projecte de Pressupostos del Parlament.
A FEIJÓO
A les crítiques del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per la falta de comptes a Catalunya, Pedret ha assegurat que els seus consells sobre la societat catalana els pren amb molta prudència perquè "no seria la primera vegada, ja ho estan fent ara, que intenten excitar l'enfrontament territorial, específicament amb Catalunya, per obtenir rèdit electoral".
"És bo escoltar a tothom, fins i tot al senyor Feijóo. Però aquí intentem treballar segons la nostra agenda, pel nostre carril i amb els nostres socis parlamentaris", i ha emplaçat al líder popular a mirar els resultats de les eleccions generals a Catalunya si creu que els catalans no viuen millor des que governa Pedro Sánchez.
MESURES PER LA GUERRA
Davant del paquet de mesures presentades pel Govern i els grups per afrontar les conseqüències de la guerra a l'Iran, s'ha mostrat en contra de la proposta de Junts i PP de deflactar l'IRPF, entre altres mesures de caràcter fiscal.
"No som partidaris de tocar ara l'estructura fiscal del país", ha recalcat, més enllà dels ajustos puntuals aprovats pel Govern central en matèria energètica i per afrontar la pujada de preus dels hidrocarburs, ha concretat.
A més, ha acusat a Junts i PP de proposar la deflactació de l'IRPF o l'eliminació de l'impost de Successions sigui el que sigui la conjuntura econòmica: "No acabem de veure el perquè els arguments casen amb la conjuntura actual i en què ajuden concretament".
AGENDA SOCIAL
Sobre les vagues de professors i metges i la situació de Rodalies, Pedret ha celebrat que l'agenda social torni a estar en el centre del debat públic i que es plantegin demandes "que tenen a veure amb problemes que no s'han originat en els últims 18 mesos", quan els socialistes van començar a governar.
"En aquests 18 mesos, el Govern pot haver tingut encerts i errors, però sens dubte moltes de les qüestions que es plantegen tenen a veure amb problemes estructurals o que fa temps que s'arrosseguen", ha resolt.