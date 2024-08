Pedret (PSC) situa el diàleg i l'acord com "la clau per fer avançar" Catalunya

A Junts: "La nació no està en perill pel fet que vostès no governin"



El diputat del PSC Ferran Pedret ha afirmat que "el diàleg, la negociació i l'acord seran sens dubte la clau per fer avançar el país" després de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.

En la seva intervenció en el ple d'investidura d'Illa aquest dijous, l'última abans de la votació, Pedret ha posat en valor que els acords amb ERC i els Comuns "recullen un ampli ventall de polítiques de caràcter social" i ha advocat per combatre i corregir no només els efectes de les desigualtats, sinó també les causes.

Així mateix, s'ha referit al finançament i ha afirmat que el PSC treballarà "per aconseguir un nou sistema de finançament singular per a Catalunya que respongui a l'objectiu de resoldre el problema sistemàtic d'insuficiència financera de la Generalitat".

"Assegurarem que el nou model de finançament respecta el principi d'ordinalitat", ha afegit el diputat, que ha assegurat també que Illa governarà per a tots els catalans.

Pedret també s'ha referit a Junts, a qui ha apuntat que Catalunya ni les seves institucions són seves: "La nació no està en perill pel fet que vostès no governin. D'això poden estar absolutament segurs".

ILLA REIVINDICA EL LLEGAT DEL PSC

En la seva rèplica, Illa ha dit que el PSC ha aportat a la construcció de Catalunya en les últimes dècades tenint "més encerts que errors", i ha expressat que és un honor tenir el suport del seu grup i afrontar el debat d'investidura com a candidat socialista per presidir la Generalitat.

Ha recordat que el seu recorregut dins del PSC va començar quan es va afiliar al partit en 1995 a La Roca del Vallès (Barcelona), i ha assegurat, textualment, que sap que el seu grup polític serà primer a avisar-li si es "desvia" de l'après com a militant socialista.