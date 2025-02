Pedret (PSC) reivindica "la via del diàleg i la negociació" pels acords Estat-Generalitat

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha reivindicat "la via del diàleg i la negociació" pels acords que s'aprovaran en la Comissió Bilateral Generalitat-Govern central i la Comissió Mixta de Transferències que se celebra aquest dilluns a Barcelona.

Així ho ha explicat en una roda de premsa al Palau de la Generalitat després de la reunió en la qual el Govern havia convocat aquest dilluns tots els grups, i a la qual finalment només han assistit Junts, ERC, el PSC-Units i els Comuns.

En la Comissió Bilateral i la Comissió Mixta de Transferències s'aprovarà un consorci d'inversions per a la gestió i l'execució de les inversions del Govern central a Catalunya, incrementar el nombre de jutges a Catalunya per equiparar-lo a la mitjana espanyola i augmentar el nombre d'agents del cos de Mossos fins als 25.000 el 2030, entre altres qüestions.

"Aquestes qüestions demostren que treballant per la via del diàleg i la negociació és possible arribar a acords que permeten, amb la mútua satisfacció de les parts, millorar els serveis que es presten als ciutadans de Catalunya i també millorar l'autogovern de Catalunya", ha recalcat.

També ha volgut valorar la voluntat de l'executiu català de voler fer partícip dels acords els grups parlamentaris.