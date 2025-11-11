Pedret (PSC) qualifica de "fugida endavant" del PP designar Pérez Llorca com a substitut de Mazón

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha qualificat de "fugida endavant" del PP la proposta perquè el secretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, sigui candidat a substituir Carlos Mazón al capdavant de la Generalitat Valenciana.
En una roda de premsa aquest dimarts, el líder socialista ha assegurat que "tot el PP valencià i Vox són culpables d'aquest any d'infàmia, encobriment i excuses" després de la dana, i ha criticat que els populars estiguin negociant amb Vox.
Ha assenyalat que no discuteix la legitimitat del procediment d'elecció del successor de Mazón: "Resulta gairebé indiferent quin sigui el nom que el PP posi damunt la taula i que Vox accepti o que Vox imposi, no ho sabem. Qualsevol d'ells és culpable", ha insistit.