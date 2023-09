Pedret (PSC) qualifica d'"infàmia" l'acusació de Trias al PSOE d'estar darrere el 23F

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PSC i secretari primer de la Mesa del Parlament, Ferran Pedret, ha qualificat d'"infàmia" l'acusació del líder de TriasxBCN a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, al PSOE d'estar darrere el 23F.

"La infàmia de Trias, al descobert", ha sostingut en una anotació a X recollida per Europa Press aquest dilluns, després que Trias ha afirmat en una entrevista de Ser Catalunya que, segons ell, ningú no es pot creure que el 23F fos cosa d'Antonio Tejero.

"Socialistes que van córrer a ocultar o destruir les fitxes dels militants, amb el record ben fresc del 1973 xilè. Altres que es van presentar als ajuntaments per defensar-los", ha sostingut Pedret sobre el cop d'estat del 23F, en el qual també ha assegurat que hi va haver avis que s'oferien a recollir els nens dels militants per si de cas.