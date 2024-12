Pedret: Puigdemont, Torra i Aragonès "van iniciar i van continuar" la integració al 112

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -

El president del grup parlamentari del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha qüestionat aquest dimecres que Junts i ERC critiquin la integració de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al 112 català quan és una mesura que els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès "van iniciar i van continuar" durant el seu mandat.

"Alguns han tingut l'audàcia de voler penjar els neulers per un assumpte en el qual no només està tot en ordre, sinó que van començar i van continuar els governs que encapçalaven el seu dia els molt honorables presidents Puigdemont, Torra i Aragonès", ha dit durant la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament per informar sobre els acords de la Junta de Seguretat.

Ha defensat que la mesura no suposa un canvi en la distribució de les competències dels Mossos i que no es pot considerar una espanyolització ni un "enorme perill per a la nació", perquè no la considera en absolut tan fràgil, en les seves paraules.

"Vagin amb compte alguns, que amb aquesta retòrica sobre espanyolitzar no acabin accidentalment associant el concepte de progrés a l'espanyolització. Sens dubte, nosaltres pensem que som perfectament capaços de progressar i modernitzar sense que això signifiqui espanyolitzar res", ha afegit.

Pedret ha aplaudit altres acords de la Junta com l'estudi per ampliar els agents dels Mossos o la participació del cos en la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capital i de les Infraccions Monetàries, i que assumeixin la investigació de delictes contra el medi ambient.