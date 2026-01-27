Pedret (PSC): portar Renfe i Adif als tribunals "no contribueix a les solucions" a Rodalies

Assegura que si Paneque dimitís "estaria, aleshores sí, defugint la seva responsabilitat"
BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del grup PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha afirmat que portar Renfe i Adif als tribunals pel caos ferroviari de Rodalies, com ha demanat Junts, "no contribueix a les solucions immediates i a mitjà i llarg termini que el conjunt del servei de Rodalies de Catalunya necessita".
Ho ha dit en una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, en la qual ha apuntat que el que s'ha d'exigir als operadors és "que ofereixin el servei amb la qualitat que s'espera perquè pugui ser fiable i predictible i els ciutadans recuperin la confiança".
"Som molt conscients que no es pot demanar més paciència a la ciutadania, i volem elogiar el civisme amb el qual s'han comportat al llarg de tots aquests dies", ha assenyalat Pedret, que també ha valorat la feina del Govern i en concret de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una situació que ha qualificat de molt complexa.
En aquest sentit, preguntat per les peticions de dimissió a Paneque, Pedret ha assegurat que "si dimitís, cosa que no està en absolut sobre la taula, estaria, aleshores sí, defugint la seva responsabilitat".
"Si em diguessin que les decisions adoptades per Paneque en aquesta matèria són la causa del problema que tenim entre mans podria arribar a entendre l'argument, però és que no és el cas", i ha demanat reflexionar sobre si la seva dimissió contribueix o no a la solució.