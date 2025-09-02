Pedret (PSC) no veu inconvenient en una futura trobada Sánchez-Puigdemont després de la reunió amb Illa

Diu que li correspon a Sánchez "determinar com, quan i si és necessari fer-ho"
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El president de PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha afirmat que no veu "cap inconvenient" en què es produeixi una futura reunió entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, després de la trobada d'aquest dimarts a la tarda a Brussel·les (Bèlgica), entre Puigdemont i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
"Nosaltres, òbviament, no veiem cap inconvenient", ha afirmat en una roda de premsa des del Parlament, en què ha defensat com especialment valuós, en les seves paraules, practicar el diàleg amb aquelles formacions polítiques amb les quals, aparentment, es tenen menys afinitats.
Ha afirmat que no els correspon a ells concretar res respecte a una eventual reunió, ni respecte a la conveniència de celebrar-la: "Correspon al president del Govern d'Espanya, en aquesta ocasió, determinar com, quan i si és necessari fer-ho"
CRÍTIQUES DE JUNTS
Sobre les crítiques de Junts per considerar que la reunió entre Illa i Puigdemont arriba tard, ha replicat que Junts "havia estat reclamant intensament que es produís aquesta reunió", i que des de de el PSC havien insistit que es produiria quan Illa ho considerés convenient.
Ha reiterat que un dels motius pels quals entenen com a propici el moment actual és l'aval de la Llei d'Amnistia per part del Tribunal Constitucional (TC), a la fi de juny, i per ser l'inici del curs polític.
"Diversos espais estan plantejant la necessitat d'avançar en els compromisos que s'havien adquirit, bé en l'àmbit de les Corts Generals, o bé en l'àmbit del Parlament", ha argumentat.
PRESSUPOSTOS
Sobre les futures negociacions per a l'aprovació dels Pressupostos, ha afirmat que encara s'està en una fase "molt interna" al Govern, i que no s'ha obert el diàleg amb els grups.
Pedret ha augurat que el sostre de despesa que l'Executiu aprovarà aquest dimarts en Govern serà com el de l'any passat o superior, per la bona marxa de l'economia: "És una bona notícia", ha resumit.
JORNADES PARLAMENTÀRIES
Pedret ha anunciat a més que el grup que encapçala celebrarà aquest dimecres i dijous a Girona unes jornades parlamentàries amb l'objectiu d'avaluar el curs parlamentari que va acabar al juliol, i per "reforçar la coordinació interna i estratègica del grup parlamentari"
També organitzaran sessions de treball sectorials --en àmbits com a administració pública, educació, drets socials i seguretat, ha detallat-- de les quals participaran alguns dels consellers del Govern i que tancarà Illa.