Pedret (PSC) nega que Illa desnacionalitzi Catalunya i respon a Junts: "La nació no són vostès"

Demana suport per als pressupostos i assenyala la necessitat del finançament singular
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del grup PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha criticat que Junts digui que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el seu govern desnacionalitzen i espanyolitzen Catalunya, i ha replicat: "La nació no són vostès. La nació som tots. En segon lloc, la nació no està en perill. Sobretot no està en perill pel fet que vostès no governin".
"Quan vostè diu que la nació està en perill, que el català està en perill i que nosaltres desnacionalitzem, ens assenyala implícitament com a enemics de la nació", ha dit a Junts en el seu torn d'intervenció durant el debat de política general (DPG) aquest dimecres al Parlament.
Ha demanat que prenguin nota de les conseqüències d'acostar-se a formacions d'extrema dreta "alguna formació que pot estar tensionada per l'emergència d'aquests nous fenòmens", en referència implícita a Aliança Catalana, i ha assegurat que no és el PSC qui més coincideix amb el PP i Vox en les votacions al Parlament, sinó Junts.
En acabar el seu discurs, Pedret ha valorat que com a conclusió positiva del debat es pot extreure el "consens bastant ampli sobre la necessitat de confrontar els discursos d'odi i les polítiques d'odi".
En aquest sentit, ha assenyalat els grups que critiquen la immigració, i ha apuntat contra les seves polítiques: "El que sotmet a estrès els serveis públics no és que siguem més, ni tan sols que vingui de més lluny la gent que està venint, sinó les polítiques que practica la dreta i l'extrema dreta".
"CONTEXT ECONÒMIC" PER ALS PRESSUPOSTOS
Pedret ha celebrat el moment econòmic de Catalunya, i ha opinat que per aprofitar-ho "seria bo comptar" amb un finançament just per a Catalunya, és a dir, l'acord amb ERC per al finançament singular, ha detallat, i uns nous comptes, raó per la qual ha apel·lat als grups.
"Hi ha elements més que suficients de context que aconsellen aprofitar per elaborar uns pressupostos. Entre d'altres, el context econòmic positiu que permet fixar estructuralment uns recursos que al final no són per al Govern, sinó per millorar els serveis públics", ha expressat.