Pedret (PSC) lamenta que Junts hagi "consumat el seu lliurament als lobbies i al consorci PP-Vox"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha lamentat que Junts hagi "consumat el seu lliurament als lobbies i al consorci PP-Vox" després de tombar els dos decrets d'habitatge que el Govern central portava a convalidació aquest divendres al Congrés dels Diputats.
"Junts ha consumat el seu lliurament als lobbies i al consorci PP-VOX, donant l'esquena a l'esperança de tantíssima gent que penja d'un fil, a tota la que aspirava a que es convalidessin aquests decrets per poder recuperar una mica l'alè. Ara és l'hora de la veritat", ha expressat en un missatge a X recollit per Europa Press.
El PP, Vox, Junts i UPN han rebutjat aquest divendres els dos decrets llei de mesures sobre habitatge, el qual incloïa la prohibició de desnonaments a persones vulnerables i la pròrroga dels contractes de lloguer que vencen aquest any, i el de la renovació automàtica dels contractes de lloguer.