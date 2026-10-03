Pedret (PSC): "Junts s'ha alineat definitivament amb els 'lobbies' i amb el consorci PP-Vox"

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha afirmat que "Junts s'ha alineat definitivament amb els 'lobbies' i amb el consorci PP-Vox", després que els de Carles Puigdemont hagin votat en contra dels decrets d'habitatge.
"Em sembla una decisió que marca un abans i un després. Només al president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, li correspon la decisió de convocar anticipadament a les urnes o no", ha dit en una entrevista al 'Nació Digital' aquest dissabte, recollida per Europa Press.
Preguntat per si el PSC està preparat per a unes eleccions, assegura que són una organització de milers de persones i organitzada, "sense por a afrontar el repte que sigui necessari".
Sobre si Sánchez convocarà els comicis, assenyala que no ho sap i afegeix: "Ho faci o no, penso que el que hem viscut aquests dies ha de ser un estímul perquè el conjunt de les persones progressistes i d'esquerres del país es mobilitzin i, quan toqui, vagin massivament a les urnes".
"Davant hi ha una extrema dreta que no és sinó el projecte polític dels ultrarics, i una dreta claudicant que es poc més que la corretja de transmissió dels interessos dels que més tenen", i indica que la majoria social no vol que governi aquest consorci d'interessos, diu, i que té a les seves mans votar per impulsar un nou cicle progressista.
HABITATGE
Preguntat per si són suficients 100 milions d'euros per activar mecanismes de compra compartida d'habitatge, que es van debatre en el debat de política general d'aquesta setmana al Parlament, Pedret ha respost que s'ha de veure la resposta de la ciutadania, però assenyala que amb els préstecs d'emancipació "hi ha hagut una molt bona resposta i han viscut ja un parell de cicles d'ampliació".
Afirma que en funció de com es vegi que evoluciona la demanda per part de la ciutadania "es poden fer revisions per incorporar més diners a la bossa o veure si hi ha algun ajust que s'hagi de fer per permetre que més gent accedeixi".
PUIGDEMONT I CONFLICTE POLÍTIC
Quant a com afectarà el retorn de Carles Puigdemont a la legislatura, Pedret no creu que tingui un efecte particular sobre la legislatura, en el sentit de desviar-la del seu curs, "hi sigui ell o no".
Igualment, considera que "sí que serà bo per al país: Volem que s'apliqui l'amnistia i, en el nou context, discutir políticament del que hagim de discutir en igualtat de condicions".
Sobre obrir el debat de la resolució del conflicte polític, Pedret recorda que en els acords d'investidura amb ERC figurava una convenció per abordar aquest conflicte: "Nosaltres des del primer ple de legislatura estàvem disposats a votar-ho i aprovar la formació d'aquesta convenció. Si no ha passat encara, no ha estat per voluntat nostra. Per tant, nosaltres sempre hem dit que complirem els acords".
"EL PODER DE DISTRIBUEIX"
Ha assenyalat que "l'acusació als socialistes sobre la falta d'ambició nacional és la tònica del nacionalisme des que n'hi ha: "Nosaltres no concebem el món com ho conceben de vegades els nacionalistes, com una mena de trencaclosques de sobiranies juxtaposades. Pensem que el poder es distribueix i s'ha de distribuir en diferents instàncies".
Finalment, ha remarcat que "es pot millorar l'autogovern sense abordar una reforma de l'Estatut" ja que creu que en aquests moments és necessària l'estabilitat institucional.