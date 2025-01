Pedret (PSC), a Junqueras sobre un acord de pressupostos: "Veure'l molt lluny ja no és no veure'l"

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha assegurat que les declaracions aquest dimarts del líder d'ERC, Oriol Junqueras, sobre els comptes mostren que les posicions entre els dos partits es poden acostar per arribar a un acord: "Veure'l molt lluny ja no és no veure'l".

"Jo que soc aficionat al senderisme, les coses que són molt lluny, pas a pas, es van acostant", ha sostingut en una roda de premsa a la cambra, per deixar clar que no renuncien a continuar treballant per aconseguir que els comptes tirin endavant.

Per això, ha apuntat que no s'aixecaran de la taula de negociació i que dialogaran prioritzant ERC i els Comuns, tot i que s'ha mostrat obert a parlar amb el conjunt de forces excepte amb Vox i Aliança Catalana.

"En qualsevol cas, ni el Govern ni el país s'aturaran si finalment no acaba quallant la possibilitat de tenir aquest pressupost", ha afegit.

Sobre el fet que la CUP demanarà a la Mesa tornar a crear la comissió d'investigació sobre infiltracions policials, Pedret ha explicat que estudiaran la proposta per poder-se pronunciar.