Pedret (PSC) sobre el finançament singular: "No m'he trobat ni retrets ni reticències"

Confia que la negociació dels pressupostos de la Generalitat amb ERC tingui "un ritme més àgil"

BARCELONA, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha afirmat textualment que és optimista sobre un finançament singular català: "No m'he trobat ni retrets ni reticències, sinó més aviat aquest diagnòstic compartit que el model actual no funciona i que cal fer-hi alguna cosa. Cal posar fil a l'agulla de manera urgent".

Ho ha dit en una entrevista d'Europa Press preguntat per si els seus homòlegs d'altres comunitats amb els que s'ha anat reunint des que va assumir el càrrec li han mostrat reticències respecte al finançament singular acordat amb ERC, sobre el qual també veu "difícil de dir" quan s'avançarà en el seu desplegament.

Pedret ha afirmat que al principi "hi va haver una primera reacció foribunda, especialment des del camp de la dreta", sobre un finançament singular, però últimament creu que ha baixat molt el to.

Així, ha assegurat que s'està treballant en els consensos necessaris, i ha optat per la bilateralitat i la multilateralitat a l'hora de negociar el finançament: "És un tema complex, en el qual els primers passos ja s'han fet".

"Hi ha una voluntat ferma per part de diversos actors, no només actors polítics catalans, sinó també en el conjunt d'Espanya, que estan decidits a fer un canvi profund en el sistema de finançament", ha afegit.

PRESSUPOSTOS CATALANS 2025

Quant als pressupostos catalans del 2025, ha assegurat que els socialistes estan absolutament compromesos amb els comptes i ha defensat que "cal treballar a fons i sense aixecar-se de la taula amb tots els actors polítics", prioritàriament ERC i els Comuns després d'acordar amb ells la investidura del president Salvador Illa.

Així, ha sostingut que el PSC està disposat a treballar fins al final però sense forçar els ritmes dels seus interlocutors, i ha destacat que les relacions amb els altres partits "no han estat mai encallades".

Preguntat per ERC i després de la reelecció d'Oriol Junqueras com a president del partit, Pedret ha dit que, després de la culminació del procés congressual republicà, "hauria de ser més fàcil, segurament, poder tenir un ritme més àgil amb les negociacions".

DEMANA "UN CERT PUNT DE CONFIANÇA"

En aquest sentit, ha afirmat que el que es pugui anar avançant en el compliment dels acords d'investidura amb ERC i els Comuns "segurament facilita" que hi hagi avenços en les negociacions dels pressupostos, i ha afegit que, tot i que la comissió de seguiment dels acords encara no s'ha reunit, treballen amb els republicans en el compliment dels pactes.

"S'està treballant amb intensitat en tots els fronts, no només en el de Rodalies", segons ell, i ha afirmat que moltes de les qüestions que es demana resoldre al PSC comporten molt temps i dificultats.

"Demanem un cert punt de confiança, tot i que en alguns casos pugui semblar potser abusiu demanar-la, però confiança en què s'avançarà i es resoldrà. Però és evident que és difícil que hi hagi resultats immediats", ha conclòs.

HABITATGE

D'altra banda, en matèria d'habitatge --una de les principals qüestions que hi ha sobre la taula en la negociació dels comptes--, Pedret ha defensat desplegar "tant polítiques que tenen a veure amb l'oferta com polítiques que tenen a veure amb la demanda".

És a dir, veu necessari ¡ aplicar el règim sancionador i també construir habitatges en qualsevol dels règims de protecció: "Això és el que també tindrà un efecte moderador sobre el conjunt dels preus".

JUNTS I PUIGDEMONT

El líder del PSC a la cambra creu que, després d'algunes decisions del president de Junts, Carles Puigdemont, com plantejar una qüestió de confiança al president del Govern central, Pedro Sánchez, hi ha "un cert desencantament respecte al ritme de compliment d'alguns dels compromisos", tant en l'àmbit català com estatal.

A més a més, creu que Junts "ha estat sempre distanciat del PSC", i per això no veu un distanciament creixent, tot i que puntualment sigui possible arribar a acords entre dos espais polítics que mantenen moltes discrepàncies, diu.

Sobre si interpreta l'estratègia de Junts com una aproximació al PP, Pedret ha respost que "el PP sembla que ho intenta", si bé veu incompatible l'estratègia per accedir al Govern central, segons ell, comptant alhora amb Vox i amb Junts.

PACTE CONTRA L'EXTREMA DRETA

Respecte al pacte contra l'extrema dreta al Parlament, Pedret ha dit que el PSC el va subscriure entenent "que el que calia fer era votar sistemàticament en contra de qualsevol iniciativa procedent" de Vox i AC.

"No votarem mai a favor de les iniciatives d'aquests grups", ha sostingut, preguntat per l'abstenció de Junts en una iniciativa d'AC que va provocar les crítiques de la comissió de seguiment del pacte, que va considerar que el grup de Puigdemont havia trencat el pacte.

Com a propòsit d'any nou, ha apuntat que li faria una "especial il·lusió" que el Parlament aprovés aquesta legislatura la llei de memòria democràtica de Catalunya, així com avançar en matèria d'habitatge i la política de barris, com la llei de barris.