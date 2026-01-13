Pedret (PSC): els acords amb ERC i Comuns "contribueixen a aplanar el camí" als pressupostos

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del grup del PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha assegurat que els acords assolits pel Govern amb ERC i els Comuns "contribueixen a aplanar el camí cap a l'inici de la tramitació pressupostària".
Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana després de l'anunci del nou acord per incrementar la taxa turística, a més de la creació de la nova empresa mixta de Rodalies.
"El Govern està complint els seus compromisos, els acords d'investidura. A més, més enllà dels acords d'investidura, també en altres matèries estem veient una capacitat dels grups parlamentaris de les esquerres en aquest Parlament de posar-se d'acord", ha sostingut Pedret.
En aquest sentit, ha celebrat els recents acords i ha subratllat que "el més destacat" de l'increment de la tarifa d'establiments turístics és que el 25% del que es recapti servirà per impulsar polítiques d'habitatge.
Finalment, ha defensat que els fons restants es destinaran a "dissenyar un model de turisme més sostenible des del punt de vista ambiental, social, econòmic o territorial".