Pedret (PSC) demana que la investigació sobre l'operació Catalunya "arribi fins al final"

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -

El president del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha defensat, en referència a l'anomenada operació Catalunya, que "qualsevol actuació que s'hagi pogut fer al marge de la llei mereix que la investigació arribi fins al final".

Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit preguntat per si creu que la Fiscalia hauria d'investigar el paper que presumptament va tenir l'exministra de Defensa i ex-secretària general del PP María Dolores de Cospedal en l'operació Catalunya.

Aquest mateix dilluns, Cospedal i l'aleshores líder del PP a Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, compareixen en la comissió del Congrés que investiga l'operació Catalunya, les maniobres per fabricar informacions contra adversaris polítics com els independentistes catalans i també contra Podem.

"Qui ha tingut responsabilitats públiques no pot actuar al marge de l'estat de dret i de la llei. Per tant, no només no posarem cap obstacle, sinó que volem que s'arribi fins al final", ha afirmat Pedret.

En aquest sentit, ha defensat que s'investigui i "si s'han d'establir responsabilitats, es puguin establir per part de qui correspongui".