Pedret (PSC) demana confiar en que Illa aconseguirà acordar Pressupostos i un nou finançament

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha demanat aquest dimarts confiar en que el president de la Generalitat, Salvador Illa, aconseguirà un acord per aprovar els Pressupostos de 2026 i un nou finançament.
En roda de premsa després del discurs d'Illa en el marc del Debat de Política General (DPG), ha assegurat que el Govern no renuncia a tots dos objectius i ha criticat als que qüestionen el compromís de l'Executiu català.
Després de defensar la necessitat de conduir aquestes negociacions amb discreció, ha negat que el fet que el president català no hagi fet referència a quan serà possible un acord en matèria de finançament "no implica cap contradicció ni refredament" de la qüestió.
"Ens mantenim en el que sempre ha dit Illa que complirem els acords d'investidura", ha recalcat Pedret, que ha defensat el projecte i els compromisos adquirits pel president de la Generalitat.
COHESIÓ SOCIAL
En la seva opinió, només el projecte d'Illa és capaç de connectar-se amb els principals reptes que existeixen i aterrar-los a nivell local, i tot això prenent la cohesió social com a eix principal de l'acció del Govern.
Així, ha reivindicat els anuncis fets pel president català en matèria d'habitatge, salut, educació i el programa per acollir a palestins, entre altres qüestions.