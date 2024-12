Pedret (PSC) demana calma davant de l'advertència de Puigdemont: "No cal perdre el nord"

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -

El president del grup parlamentari del PSC-Units, Ferran Pedret, ha demanat calma davant de l'avís de Puigdemont sobre la retirada del suport de Junts al Govern estatal si no es tramita la moció de confiança al president Sánchez: "No cal perdre el nord", ha dit en una entrevista d'aquest dimecres en La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Ho ha expressat en preguntar-li sobre les paraules del líder de Junts en una entrevista d'aquest dimarts a la nit en què va demanar canvis dràstics a l'executiu central i, en aquest sentit, el socialista ha criticat la visió de la política "molt confrontacional" que té Junts.

Sobre una possible reunió entre Sánchez i Puigdemont ha indicat que "si hi ha un moment en què és necessari que dialoguin directament, ho faran", i ha afegit que les relacions tant del PSOE com el PSC amb els postconvergents existeixen i són fluïdes, en les seves paraules.